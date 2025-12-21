İskenderun'da Noel kutlaması

Haberler

İskenderun'daki Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'nde, Noel ayini düzenlendi. Ayin öncesi çocuklara hediye dağıtıldı.

HATAY'ın İskenderun ilçesindeki Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı. Ayin öncesi 'Noel Baba' kostümlü kişi tarafından çocuklara hediye dağıtıldı.

İskenderun'daki Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'nde, Hristiyanlar için kutsal sayılan Hz. İsa'nın doğum günü nedeniyle Noel ayini düzenlendi. Kentte yaşayan Hristiyanlar, ayin için kiliseye erken saatlerde geldi. Ayin öncesi, Hristiyan dünyasının Noel kutlamalarının simgesi 'Noel Baba' kostümlü kişi tarafından çocuklara hediye dağıtıldı. Çocuklar, isimlerine özel hazırlanan hediyeleri alınca büyük mutluluk yaşadı. Anne- babalar ise çocukları sevinç yaşarken, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti.

İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Yusuf Nikola Papasoğlu, "Çocuklar Noel'de hediye almaktan mutlu oluyor. Kilisede bir araya gelerek bu anlamlı günü kutluyoruz" diye konuştu.

