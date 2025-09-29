İskenderun'da Muhtarlardan İtfaiye Ekiplerine Sürpriz Pasta İkramı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde İtfaiye Haftası'nı kutlamak için sözde yangın ihbarında bulunan bazı muhtarlar, olay yerine giden ekiplere pasta ikram etti.

İskenderun Muhtarlar Derneği Başkanı Ethem Ayseki öncülüğündeki muhtarlar, İtfaiye Haftası kapsamında ekiplere sürpriz yapmak için yangın ihbarında bulundu.

Olay yerine gittiklerinde pasta ve alkışlarla karşılanan ekipler, şaşkınlık yaşadı.

Muhtarlar, pasta ikram ettikleri ekiplerin İtfaiye Haftası'nı kutladı.