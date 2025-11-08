İskenderun'da Motosiklet Uçuruma Yuvarlandı: İki Yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir motosikletin uçuruma yuvarlanması sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
A.T'nin kullandığı 31 AST 742 plakalı motosiklet, Aşkarbeyli Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan M.S.A. ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel