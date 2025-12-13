Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden birinin tutuklandığı, diğerlerinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen şüpheliler M.G, M.Ç.H. ve H.C.H'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.