Haberler

İskenderun ilçesinde internet kafe ve oyun alanları denetlendi

İskenderun ilçesinde internet kafe ve oyun alanları denetlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, huzur ve güven ortamının sağlanması ile çocuk ve gençlerin asayiş suçlarından korunması amacıyla 5 internet kafe ve oyun salonunda denetim yaptı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince internet kafe ve oyun alanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güven ortamının sağlanması ile okul çağındaki çocuk ve gençlerin asayiş suçlarından korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda ekipler, 5 internet kafe ve oyun salonunda denetim gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istemi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 402 yıl hapis istemi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Aziz Yıldırım'ın 'Sakın göndermeyin' dediği futbolcu

İşte "Sakın göndermeyin" dediği futbolcu
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı

Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi

Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi
MasterChef'te büyük sürpriz! Mehmet Şef boynuna sarıldı

MasterChef'te büyük sürpriz! Yerinden fırlayıp boynuna sarıldı
Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı: Sen burayı MasterChef mi sandın?

Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim

Tek cümlesiyle ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
Kenan Yıldız hayranlarıyla fotoğraf çektirdi, herkes aynı detaya takıldı

Görüntüyü izleyenler aynı detaya takıldı