İskenderun'da Huzur ve Güven Uygulaması Gerçekleştirildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, huzur ve güven uygulaması kapsamında araçları ve yolcuları denetledi. Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı ve bazı sürücülere eksikliklerinden dolayı ceza kesildi.
Hatay'ın İskenderun polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekibin katılımıyla yapılan uygulamada, araçlar ve araçlardaki kişiler arandı.
Ekipler, denetimde Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde sorgu da yaptı.
Denetimlerde, eksiklikleri bulunan bazı araç sürücülerine para cezası uygulandı.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel