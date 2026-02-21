Haberler

Hayvan dışkısı ile kamufle edilen bölmeden 19 kaçak göçmen çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hayvan dışkısıyla gizlenen bir kamyonetin içinden 19 kaçak göçmen çıkarıldı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı ve mahkemeye sevk edildi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde hayvan dışkısı ile kamufle edilen kamyonetin gizli bölmesinde yapılan aramada, 19 kaçak göçmen yakalandı. 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arsuz-İskenderun yolunda durdurulan kamyonette arama yaptı. Ekipler, kasada hayvan dışkısı ile kamufle edilen bir bölmeye fark etti. Dışkı temizlenerek açılan gizli bölmeden, Türkiye'de geçerli oturma izni bulunmadığı belirlenen 19 yabancı uyruklu kaçak göçmen çıktı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi. Kaçakçılığı organize ettiği belirlenen 2 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler

Savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor

e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
Deniz Çakır'dan dizi sektörüne sitem: Haksızlık bu

''Erkekler aynı kalıyor, yanındaki kadınlar güncelleniyor''
Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı

Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı

Ünlü oyuncuyu zorlayan sahne! Defalarca denedi, sonunda dayanamadı
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor

e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?

Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?
İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi

İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi