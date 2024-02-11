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İskenderun'da Hamile Kadın ve 2 Çocuğunu Öldüren Şüpheli İfade Verdi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 7 aylık hamile Selma Abacı ile çocukları Kerim ve Azat'ı öldüren eski köy korucusu Turgay Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı. Kaya, olayın ardından pişmanlık duyduğunu söyledi.

'KERİM İLE AZAT BENİM ÇOCUĞUM'

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 7 aylık hamile Selma Abacı (37) ile çocukları Kerim (3) ve Azat'ı (2) öldürüp, su kanalına attığı suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen eski köy korucusu Turgay Kaya'nın (42) ifadesi ortaya çıktı. Kaya ifadesinde, evli olduğunu ancak birkaç yıl önce eşinden ayrılan Selma Abacı ile tanıştığını söyledi. Abacı'ya kendisini bekar olarak tanıttığını anlatan Kaya, Kerim ile Azat'ın da kendi çocukları olduğunu belirtti. Kaya, olay günü tartıştıklarını, bunun üzerine anlık öfkeye kapılıp, Selma Abacı ile 2 çocuğunu öldürdüğünü söyledi. İşlemleri sonrası tutuklanan Kaya, jandarma aracına bindirildiği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına çok pişman olduğunu söyleyip, ağladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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