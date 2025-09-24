İskenderun'da Hafriyat Kamyonu Devrildi: Sürücü Yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İsmet İnönü Mahallesi'ndeki taş ocağı şantiye sahasında sürücüsü henüz öğrenilemeyen 16 BRZ 72 plakalı hafriyat kamyonu, yükünü boşalttığı sırada devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, ambulansa hastaneye kaldırıldı.
