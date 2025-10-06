Haberler

İskenderun'da Gazze Protestosu: Peygamber Sevdalıları Vakfı Öncülüğünde Toplanıldı

İskenderun'da Gazze Protestosu: Peygamber Sevdalıları Vakfı Öncülüğünde Toplanıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına karşı düzenlenen protestoda katılımcılar Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde İsrail'in Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımı ve Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıları protesto edildi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Savaş Mahallesi'nde bir araya gelen katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı.

Çocuklar tarafından şiirler okunan etkinlikte katılımcılar, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Daha sonra katılımcılar Gazzeliler için dua etti.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
Başsavcılıktan Serdar Öktem açıklaması! Suikastta bir ihtimal artıyor

Başsavcılıktan Serdar Öktem açıklaması! Suikastta bir ihtimal artıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle ödeyecekler
1. Lig'e damga vuran adam: 9 maçta 10 gole katkı

1. Lig'e damga vuran adam: 9 maçta 10 gole katkı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.