İskenderun'da Düğünlerde Havaya Ateş Açan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düğünlerde silahla ateş açan 6 kişi, şüpheli olarak gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düğünlerde havaya ateş açtıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünlerde silahla havaya ateş açan 6 zanlıyı, ikametlerine düzenlenen operasyonla yakaladı.
Adreslerde ruhsatsız 3 tabanca, 3 av tüfeği, 16 fişek, 3 kasatura ile 1 kılıç ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel