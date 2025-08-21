İskenderun'da Dron Destekli Huzur Uygulaması

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri dron destekli huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Ana caddelerde ve konteyner kentlerde yapılan uygulamada, sürücü ve yayalara GBT taraması uygulandı, araçlarda arama yapıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince dron destekli huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ana caddelerde ve konteyner kentlerde uygulama yapıldı.

Uygulama noktalarında çevre güvenliği alan ekipler sürücü ve yayaların GBT (Genel Bilgi Toplama) taramasını gerçekleştirdi.

Ekipler durdurdukları araçlarda da arama yaptı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
