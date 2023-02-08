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İskenderun'da bir vatandaş, 40 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı

Güncel Haberler

İskenderun'da bir vatandaş, 40 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Mehmet Çolak isimli vatandaş, yaklaşık 40 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Mehmet Çolak isimli vatandaş, yaklaşık 40 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde Mehmet Çolak isimli bir vatandaş, yaklaşık 40 saatin ardından enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Açık Ceza İnfaz Kurumu Kurtarma Teşkilatı personelince yapılan çalışma sonrası kurtarılan Mehmet Çolak, tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Çolak İskenderun Hatay Güncel Haberler

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