Hatay'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bariyere çarpan 20 yaşındaki sürücü R.P. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
R.P. (20) idaresindeki 16 AVV 044 plakalı otomobil, İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde bariyere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araç içinde sıkıştığı yerden çıkarılan R.P. ambulansla İskenderun Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel