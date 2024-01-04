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İskenderun'da balon balığı zehirlenmesi: 5 kişi daha taburcu edildi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde balon balığı yiyen 7 kişilik aileden damat Gökyüzü Göktürk'ün ardından tedavileri tamamlanan Semire Arslan, gelini Yasenya Arslan, kızı Dilan Göktürk, torunları Aren Arslan ve Eva Göktürk de taburcu edildi. Entübe edilen Müfit Arslan ise durumunun iyiye gitmesi üzerine dahiliye yoğun bakıma alındı.

5 KİŞİ DAHA TABURCU EDİLDİ

Hatay'ın İskenderun ilçesinde balon balığı yiyen 7 kişilik aileden damat Gökyüzü Göktürk'ün ardından tedavileri tamamlanan Semire Arslan, gelini Yasenya Arslan, kızı Dilan Göktürk, torunları Aren Arslan ve Eva Göktürk de taburcu edildi. Entübe edilen Müfit Arslan ise durumunun iyiye gitmesi üzerine dahiliye yoğun bakıma alındı.

Gülşah ÖZGEN- Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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