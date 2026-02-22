Haberler

Hatay'da apartmanın en üst katında yangın: 13 kişi dumandan etkilendi


Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir apartmanın en üst katında çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı, olayda maddi hasar meydana geldi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 8 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangında bina içeresinde biriken dumandan etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, geç saatlerde Cebike Mahallesi'nde bulunan apartmanın son katında çıktı. Apartmanın 8'inci katında kiler olarak kullanılan bölümde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın hızla yayıldı. Alevleri fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yoğun duman nedeniyle mahsur kalan bina sakinleri tahliye edildi. Dumandan etkilenen 13 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda binada maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.






