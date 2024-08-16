Üye Girişi
Haberler

İskenderun'da Ambulans ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1'i Ağır 9 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen kazada, ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplamda 9 kişi yaralandı. Yaralılar, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

A.S.D. idaresindeki 31 DJ 820 plakalı ambulans ile H.Y.Z. yönetimindeki 31 B 7864 plakalı hafif ticari araç, Çankaya Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler, 3 sağlık çalışanı ve hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı sağlık çalışanı Dilek S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

İskenderun hatay Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İl emri verilecek mi MEB 2024? Mecliste kınama cezası nedir, kınama cezası alınca ne olur? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 16 Ağustos Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? MasterChef ana kadroya kim girdi? 16 Ağustos Cuma MasterChef yedeklerden kim girdi? Köhn neden yok, sakat mı, hasta mı? Köhn Konyaspor maçı kadrosunda yok mu, TRANSFER mi olacak? Elias Jelert Konyaspor maçında neden yok? Elias Jelert neden oynamıyor? Maçlar ertelendi mi? Hangi maçlar ertelendi? Maçlar neden ertelendi? Fred Göztepe maçında yok mu, bu hafta Fred oynayacak mı? Ferdi Göztepe maçında yok mu, bu hafta Ferdi oynayacak mı? Aydın DİDİM yangın söndü mü? Aydın orman yangını son durum ne? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Konyaspor Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Konyaspor maçı 11'i açıklandı, ilk 11'de kimler var? KONYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Konyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (KONYASPOR GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 16 Ağustos Konyaspor Galatasaray maçı nereden izlenir? Konyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Konya GS maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Mert Hakan Yandaş kimdir? Mert Hakan Yandaş olayı nedir, kimi dövdü? Sakarya'da maymun çiçeği görüldü mü? Pendikspor Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Pendikspor Kocaelispor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Manchester Utd Fulham maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Manchester Utd Fulham ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?
title