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İskenderun'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

İskenderun'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Güncel Haberler

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaların sürdüğü Muradiye ve Gürsel mahalleri ile İsmet İnönü Caddesi'nde acil yıkılması gereken binalar için çalışma yürütülüyor.

Yıkımlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri kontrolünde gerçekleştiriliyor.

Kontrollü yıkımların yapıldığı alanda polis ekipleri güvenlik önlemi alıyor.

Öte yandan depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş İskenderun Hatay Güncel Haberler

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