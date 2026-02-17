Haberler

İskenderun'da aranan 3 firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.E, A.H.K. ve M.G. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

