Haberler

İskenderun'da 1418 Acemi Er Yemin Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda temel eğitimlerini tamamlayan 1418 acemi er için yemin töreni düzenlendi. Törene birçok yetkili ve asker aileleri katıldı.

HATAY'da, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda temel eğitimlerini tamamlayan bin 418 acemi er yemin etti.

İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda, 2025-4 dönem, bin 418 acemi er için yemin töreni düzenlendi. Törene, Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Soner Kazankaya, İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Akyürekoğlu ve İskenderun İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Açık ile askerlerin ailelileri katıldı.

Sancak geçişinin ardından İskenderun Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Osman Çevik, askerleri ve aileleri selamladı. Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşma yapan İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanı Deniz Piyade Kurmay Albay Hasan Ardıç, 3 hafta önce birliğe katılarak temel askerlik eğitimini başarıyla tamamlayan bahriyelilerin yeminine tanıklık ettiklerini söyledi. Ardıç, temel askerlik eğitimi boyunca kendilerine tevdi edilen her türlü görevi başarma hırsı, özgüven, cesaret ve fedakarlıkla yapan evlatlar yetiştirdikleri için askerlerin ailelere teşekkür etti. Asker ocağında askerliğin temel esaslarının öğretildiğini ifade eden Ardıç, askerlerden Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet ve devrimlerine bağlılıklarını her ortamda göstermelerini istedi.

Yemin eden erler adına Muhafız Er Kerem Kaban'ın konuşmasının ardından, daha önce babası Abdullah Koç da aynı birlikte askerliğini yapan Er Kadir Koç ve eğitimde başarı gösteren askerlere başarı belgesi verildi. Birliğe ilk katılan askerin yaş kütüğüne plaket çakmasından sonra geçit töreni yapıldı. Tören, ailelerin hasret gidermesiyle son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz

Karadeniz'deki saldırılara Türkiye sessiz kalmadı
Düğün salonundaki laf atma kavgası sokağa taştı

Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, polis soluğu ilçede aldı
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz

Karadeniz'deki saldırılara Türkiye sessiz kalmadı
Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı

Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı
88. dakikada geride olan Benfica'dan muhteşem geri dönüş

88. dakikada 1-0 olan maçın son anlarında neler oldu neler
Kenan Yıldız'dan resital

Milli yıldızımıza karşı tek başına resital yaptı! Durdurulamıyor
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı

Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Zelenski canlı yayındayken bomba alarmı verildi! Korku içinde binayı boşalttılar

Canlı yayında büyük panik! Alarm verilince apar topar binadan kaçtılar
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.