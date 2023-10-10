İskenderun Belediyesi Bedensel Engellilere Akülü ve Tekerlekli Sandalye Dağıttı

Hatay'ın İskenderun Belediyesi, ihtiyaç sahibi bedensel engelli vatandaşlara akülü ve tekerlekli sandalye dağıttı.

Belediye binası önünde düzenlenen törende, 165 akülü sandalye ile 35 tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, törende yaptığı konuşmada, belediyenin her fırsatta dezavantajlı grupların yanında olmaya gayret gösterdiğini belirtti.

Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da belediyeye yapılan tüm akülü ve tekerlekli sandalye taleplerini karşılamaya gayret gösterdiklerini söyledi. ???????