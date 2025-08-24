İskenderiye'de Plajda Facia: 6 Öğrenci Boğularak Hayatını Kaybetti

Mısır'ın İskenderiye vilayetinde bir plajda düzenlenen grup gezisinde 6 öğrenci boğularak hayatını kaybetti, 24 öğrenci yaralandı. Olay sonrası sağlık bakanlığı, yaralılara destek verileceğini açıkladı.

KAHİRE, 24 Ağustos (Xinhua) -- Kahire'nin kuzeybatısındaki İskenderiye vilayetinde bir plajda 6 öğrencinin boğularak hayatını kaybetti, 24 öğrenci yaralandı.

Mısır Sağlık Bakanlığı, cumartesi günü yaşamını yitirenlerin havacılık ve hava hizmetleri alanında eğitim veren bir akademinin düzenlediği geziye katılan öğrenciler olduğunu açıkladı. Olay, İskenderiye'nin Acemi bölgesinde yer alan Ebu Talat sahilinde meydana geldi.

Açıklamada bölgeye ambulansların sevk edildiği, yaralılardan 3'ünün sahilde tedavi edildiği, 21 kişininse çevredeki hastanelere kaldırıldığı ifade edildi.

Mısır Başbakan Yardımcısı ve Sağlık ve Nüfus Bakanı Halid Abdulgaffar, yaralılara ve ailelerine her türlü desteğin sağlanacağını, tıbbi ve acil müdahalelerin yakından takip edildiğini vurguladı.

Bakanlık, olayın nasıl meydana geldiğine dair ayrıntı paylaşmazken, benzer kazaların önlenmesi için grup gezilerinde plaj güvenliği kurallarına uyulması çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
