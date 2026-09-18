İskandinav Hava Yolları, İsrail'e uçuşları yeniden başlatma planını iptal etti

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İskandinav Hava Yolları (SAS), İsrail'e uçuşların yeniden başlatılması yönündeki planını iptal ettiğini duyurdu.

Danimarka, Norveç ve İsveç'in ulusal hava yolu şirketi SAS, 2016'da durdurduğu İsrail uçuşlarının bu yıl yeniden başlatılması planına ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, "Operasyonel ve ticari faktörlere ilişkin son değerlendirmemiz sonucunda, planlanan Kopenhag-Tel Aviv seferini şu anda başlatmak için koşulların uygun olmadığı sonucuna vardık." ifadeleri kullanıldı.

SAS'ın gelişmeleri yakından takip ettiği aktarılan açıklamada, rotalara ilişkin değerlendirmelerin yeniden yapılacağı kaydedildi.

Firma daha önce, Tel Aviv uçuşlarını 26 Ekim'de yeniden başlatacağı yönünde açıklama yapmıştı.

Kaynak: AA