İşitme Engelli Şef'in Sessiz Mutfağındaki Lezzet Yolculuğu

Sessiz mutfağında kendi tarifiyle börek ve pastalar yapan işitme engelli şef Sefa Barış, geleneksel lezzetleri modern yorumlarla zenginleştirerek hem damaklarda iz bırakıyor hem de engelleri geride bırakıyor.

Doğuştan işitme engeli bulunan 30 yaşındaki Barış, mutfaktaki yeteneğini yıllar içinde geliştirerek kendine özgü tarifler ortaya çıkardı.

Sessiz mutfağında ortaya koyduğu lezzetlerle hem müşterilerinden hem de gastronomi çevrelerinden ilgi gören Barış, azmiyle birçok kişiye ilham kaynağı oluyor.

Kendi imzasını taşıyan börek ve pastalarla geleneksel mutfak kültürünü yaşatmayı amaçlayan Barış, sessiz mutfağında yeteneklerini sosyal medya hesaplarından geniş kitlelere ulaştırıyor.

Barış, işitme engeline rağmen kendi mutfağında özgün bir marka yaratırken, bir yandan da işaret diliyle yaptığı anlatımlarla farkındalık hikayesi yazıyor.

"Ben sustum ama hikayem konuşuyor"

Sessiz şef Barış, AA muhabirini mutfağında ağırlayarak, işaret diliyle mutfak yolculuğunu ve hayallerini anlattı.

Barış, küçük yaşlardan itibaren mutfakta vakit geçirmeyi sevdiğini belirterek, "Ailem yıllardır börek yapıyordu. Ben de ona yardım ediyordum. Sonradan benim için yeni bir hobi oldu. Akrabalarım ilk siparişi verdi, ben de ilk böreğimi yaptım bu benim için bir başlangıç oldu. Böreğimin her katında, her parçasında emeğim var." dedi.

Böreklerinin ilgi görmesinin ardından işi büyütmeye ve profesyonel olarak satış yapmaya karar verdiğini anlatan Barış, ailesinin de bu süreçte en büyük destekçisi olduğunu söyledi.

Barış, "sessizliğinin" kimi zaman bazı engelleri de beraber getirdiğini fakat kararlılıkla devam ettiğini vurgulayarak, "Ben tüm engellere rağmen hiçbir zaman pes etmedim. Yıllardır sessizdim ama içimde bir emek, bir hayal, bir yol vardı. Büyük emekler vererek başarıyı yakaladım. Bugün Amerika ve Almanya'dan bile takipçilerim var. Böreklerimi alanlar yurt dışına götürüyor." diye konuştu.

İşitme engelli olmanın toplumdaki zorluklarına da değinen Barış şöyle devam etti:

"Sessiz olmak toplumda zor. İletişimde, işte, okulda hep bir eksik gibi görülüyorsun. Ama ben sessizliğime rağmen başardım. Yılmadım, sustum ama hiç durmadım. Ben sustum ama hikayem konuşuyor. Çünkü bu sadece benim değil, binlerce sessiz insanın hikayesi. Bizim hikayemize siz de ses olun."