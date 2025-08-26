İshak Paşa Sarayı'nda Yaz Döneminde Yoğun Turist Akını

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan İshak Paşa Sarayı'nda, yaz tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Osmanlı'nın Lale Devri'nde inşa edilen tarihi yapı, görkemli mimarisiyle yılın her mevsimi yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

İlçenin güneyinde "kartal yuvası"nı andıran bir tepenin üzerine kurulu olan tarihi yapıya gelen ziyaretçiler, yerleşkedeki cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avluları geziyor.

Osmanlı, Selçuklu ile Barok ve Rokoko mimarilerinden izler taşıyan UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde de yer alan tarihi yapıda yaz tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Yurdun dört bir yanından gelen ziyaretçiler tarihi yapının yanı sıra İslam alimi Ahmed-i Hani Türbesi, Urartu Kalesi, Ahmed-i Hani Müzesi ve Eski Bayezid Camisi'ni görme fırsatı buluyor.