İşgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinliler, Nekbe'nin 78. yılını yürüyüşlerle andı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinliler, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 78. yılı dolayısıyla yürüyüş ve etkinlikler düzenledi.

Filistinliler, 15 Mayıs 1948'de İsrail'in topraklarının büyük bölümünde kurulması ve bu süreçte yüz binlerce kişinin yerinden edilmesini "Büyük Felaket" (Nekbe) olarak tanımlıyor.

Nekbe'nin 78. yılı dolayısıyla Nablus, Tulkerim ve Tubas kentlerinde düzenlenen yürüyüş ve etkinliklerde Filistinliler, "Gitmeyeceğiz.. Köklerimiz yıkımınızdan daha derindir" sloganları attı.

Etkinliklere resmi kurumlar, siyasi gruplar, öğrenciler ve çok sayıda kişi katılarak, Filistin bayrakları ve geri dönüş hakkını talep eden pankartlar taşıdı.

Nablus'ta düzenlenen yürüyüşte konuşan Nablus Valisi Gassan Daglas, Filistin halkının Nekbe'yi unutmayacağını ve ulusal haklarından vazgeçmeyeceğini belirterek, İsrail işgalinin "mülteci kimliğini silme çabalarının başarısız olacağını" ifade etti.

Tulkerim'de bir kız okulunda düzenlenen etkinlikte ise katılımcılar ulusal birlik ve geri dönüş hakkına bağlılığın önemini vurguladı.

Programda 1948'den bu yana Filistinlilerin yerinden edilmesini anlatan fotoğraf sergisi de açıldı.

Tubas kentinde ise resmi kurumların da katıldığı merkezi etkinlikte konuşanlar, Filistin halkının geri dönüş hakkı ve bağımsız devlet hedefi başta olmak üzere ulusal haklarına bağlılığını sürdüreceğini kaydetti.

Filistinliler, Nekbe'nin 78. yılı dolayısıyla işgal altındaki topraklarda ve dünyanın çeşitli bölgelerinde her yıl 15 Mayıs'ta yürüyüş ve etkinliklerle anma gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
