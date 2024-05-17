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İscehisar Belediyesi'nden 'Beyaz Masa' projesi

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İscehisar Belediyesi bünyesinde 'Beyaz Masa' projesi hayata geçirildi. Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan, ilçedeki vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için 'Beyaz Masa' biriminin kurulduğunu belirtti. 'Beyaz Masa', vatandaşların talep, şikayet ve önerilerini ilgili birimlere ileterek geri dönüş sağlayacak.

İscehisr Belediyesi bünyesinde "Beyaz Masa" projesi hayata geçirildi.

Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan, yaptığı açıklamada, ilçedeki vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için "Beyaz Masa" biriminin kurulduğunu belirtti.

İscehisarlıların fikirlerinin kendileri için değerli olduğunu aktaran Kılınçarslan, "Beyaz Masa, belediyenin vatandaşa açılan ilk kapısı olacak. Beyaz Masa, vatandaşlarımızın talep, şikayet ve önerilerini ilgili birimlere ileterek vatandaşlara geri dönüş sağlayacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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