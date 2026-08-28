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Adana'da İş Yerine Silahlı Saldırı Anında Yakalandı

Adana'da İş Yerine Silahlı Saldırı Anında Yakalandı
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ADANA Çukurova'da bir iş yerine tabancayla ateş açan şüpheli, motosikletle kaçarken yakınlardaki polis ekipleri tarafından fark edildi. Polisin takibi sonucu motosikletin önü kesilerek durdurulan saldırgan gözaltına alındı. Olay gece saatlerinde Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi; saldırganın kimliği ve saldırı nedeni henüz belirlenemedi. Soruşturma sürüyor.

ADANA'da bir iş yerine tabancayla ateş açtıktan sonra motosiklet ile kaçan şüpheli, polisin takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yerine tabancayla ateş açan ismi öğrenilemeyen şüpheli, daha sonra motosikletine binerek kaçtı. Bu sırada olay yerinin yakınında bulunan polis ekipleri, saldırganın kaçtığı motosikleti fark edip takibe aldı. Polisin takibi sonucu silahlı saldırgan, motosikletin önü kesilerek durduruldu. Yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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