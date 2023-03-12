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İş yerinde yaktıkları sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kişi öldü

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İş yerinde yaktıkları sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kişi öldü

ŞANLIURFA'da, gece iş yerinde kalan ve yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mehmet Çap (26) ile İsmail Yıldırım (29) hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da, gece iş yerinde kalan ve yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mehmet Çap (26) ile İsmail Yıldırım (29) hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Eyyübiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Çap ile İsmail Yıldırım, araç kaplama işi yaptıkları iş yerinde gece kömür sobasını yaktıktan sonra uyudu. Sabah saatlerinde Çap ve Yıldırım'ın telefonlarına ulaşamayan yakınları, öğle saatlerinde iş yerine gelip kapıyı açamayınca durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, girdikleri iş yerinde 2 kişiyi hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen Mehmet Çap ile İsmail Yıldırım'ın cansız bedenleri, yapılan inceleme sonrası otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İsmail Yıldırım Güncel Haberler

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