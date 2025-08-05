İş'te Güvenli Gelecek Tırı Samsun'da Vatandaşlarla Buluştu

İş'te Güvenli Gelecek Tırı Samsun'da Vatandaşlarla Buluştu
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen 'İş'te Güvenli Gelecek Tırı', Samsun’da interaktif bilgi oyunları ve çeşitli aktivitelerle halkı bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülen "İş'te Güvenli Gelecek Tırı" Samsun'da Doğu Park'ta vatandaşlarla buluştu.

İş sağlığı ve güvenliği kültürünü toplumun tüm kesimlerine yaymayı hedefleyen etkinlik kapsamında, yetişkinlere yönelik interaktif bilgi oyunları, çocuklara özel eğitici uygulamalar ve çeşitli sürpriz hediyeler sunuluyor.

Etkinlikte, yetişkin katılımcılar "Adım İSG" ve "İSG Bilgi Çarkı" oyunlarıyla iş kazalarının önlenmesi, kişisel koruyucu donanım kullanımı ve acil durum davranışları gibi konularda bilgi edinebiliyorlar.

Çocuklara yönelik geliştirilen "Sağlık ve Güvenlik Tahtası" oyunu ise güvenli ve tehlikeli davranışların ayırt edilmesini eğlenceli bir şekilde öğretiyor.

Ailelerin ve çocukların katılım gösterdiği etkinlikler, 5 Ağustos saat 18.00'e kadar Batıpark'ta devam edecek.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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