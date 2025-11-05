İş Sanat 26. Sezon Açılışını Muhteşem Bir Konserle Gerçekleştirdi

İş Sanat'ın 26. sezon açılışı, çellist Pablo Ferrandez'in, şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası ile buluştuğu özel konserle gerçekleştirildi.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Maurice Ravel'in 150. doğum yılı kutlamalarından ilhamla hazırlanan konser programında, Fransız bestecilerin eserleri yer aldı.

George Bizet'in Carmen operası interlüdleri ile başlayan konserde orkestra, Camille Saint-Saens'ın 1 Numaralı Viyolonsel Konçertosu'nda Pablo Ferrandez'e eşlik etti.

Konserin ikinci yarısında Ravel'in Daphnis ve Chloe Süiti ile Valsi'ni seslendiren orkestra, seyirci tarafından dakikalarca alkışlandı.

İş Sanat'ın konser programı, 21 Kasım'da caz müziğin önemli isimlerinden Stanley Clarke ile devam edecek.

Halk müziğinin ünlü isimlerinden Canan Başkaya ise 28 Kasım'da "Radyo Günleri" başlıklı konserinde İş Kuleleri Salonu'nda seyirciyle buluşacak.