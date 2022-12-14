Bir garip olay! İş makinasının açamadığı atık su borusunu muhtar elleriyle açtı Güncel Haberler Mersin'in Anamur ilçesinde aşırı yağış nedeniyle tıkanan su iletim hattını mahalle muhtarı Mehmet Yılmaz, elleriyle açtı. Muhtarın yolu açmasının ardından mahalle yolu açılmış oldu. Mersin'deki aşırı yağış nedeniyle büz denilen atık su iletim hattı tıkandı. Tıkanan büzler nedeniyle taşan yağmur suları, mahalle merkezine giden yolları tıkadı. MOLOZLARA ULAŞAMADI Mahalle muhtarı Mehmet Yılmaz, tıkanan büzlerin açılması için iş makinesi çağırdı. Uzun süre çalışan iş makinesi operatörü, tıkanan büzün çevresini genişletti ancak içindeki molozlara ulaşamadı. SUYA ATLAYIP ELLERİYLE AÇTI Bunun üzerine elbiselerini çıkaran Muhtar Yılmaz, suya atlayarak büzün içindeki molozları iş makinesinin ulaşabileceği şekilde dışarı çıkardı. Biriken sular açılan büzden akmaya başlayınca mahalle yolu açılarak araç geçişine izin verildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Mehmet Yılmaz 3. Sayfa Güncel Haberler

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