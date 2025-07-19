İş Makinesi Operatörü Kadının Ölümüne Neden Oldu, Tutuklandı

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Kastamonu'nun Abana ilçesinde, deniz kenarında oturan Nergiz Acar'a çarparak ölümüne neden olan iş makinesi operatörü T.Ş.G tutuklandı. Olayın ardından yapılan emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen operatör hakimlikçe tutuklandı.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde çarptığı kadının ölümüne neden olan iş makinesi operatörü tutuklandı.

Deniz kenarında oturan Nergiz Acar'a çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan iş makinesi operatörü T.Ş.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliye sevk edilen iş makinesi operatörü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Abana ilçesinde dün, sahilde temizlik yapan T.Ş.G'nin kullandığı Devlet Su İşlerine ait iş makinesi, deniz kenarında oturan Acar'ın üzerinden geçmiş, Acar olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından iş makinesi operatörü gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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