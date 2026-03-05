Haberler

Isparta'da eşine yardım ederken lastiğin patlaması sonucu uçuruma savrulan kadın öldü

Güncelleme:
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, iş makinesi lastiğini değiştiren Ayşe Ç. (34), lastikteki patlama nedeniyle uçuruma düşerek hayatını kaybetti.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iş makinesinin lastiğini değiştirmek için eşine yardım ederken uçuruma düşen kadın, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aşağıgökdere köyü Akbelen mevkisinde Uğur Ç. (38) ile ona yardım eden eşi Ayşe Ç. (34), yol kenarında iş makinesinin lastiğini değiştirdikleri sırada lastikte basınç kaynaklı patlama meydana geldi.

Ayşe Ç, yerinden çıkan lastiğin çarpması sonucu uçuruma savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, uçuruma düşen kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: AA / İsmail Kuz
