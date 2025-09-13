Haberler

İş Makinesi Bakımı Yaparken Kamyon Çarpan Genç Hayatını Kaybetti

İş Makinesi Bakımı Yaparken Kamyon Çarpan Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, iş makinesinin kovasına bakım yapan 21 yaşındaki Servet Arslan, arkadan gelen bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından kazanın meydana geldiği bölgede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaçan kamyon şoförünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Servet Arslan (21), kullandığı iş makinesinin kovasına bakım yaparken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Yüksekova-Esendere kara yolu yakınında, Büyükçay deresi üzerindeki kum şantiyesinde meydana geldi. Kullandığı iş makinesinin kovasına bakım yapan Servet Aslan'a arkadan gelen kamyon çaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Servet Arslan'ın cenazesi, otopsi için Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler, kaçan kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sevda Erginci ve Efe Saydut İzmir'de 'mutluluğa evet' dedi

Ünlü çift dünya evine girdi! Gelinlik tercihi çok konuşuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım

Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.