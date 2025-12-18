Haberler

"Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanlığı Yönetmeliği"nde değişiklik yapıldı

Türkiye İş Kurumu, istihdam uzman yardımcılığı sınavlarına başvuru şartlarını güncelleyerek, mezuniyet alanlarını genişletti. Artık mühendislik, mimarlık ve aktüerya bilimleri mezunları da başvurabilecek.

"Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, başvuru şartlarında yer alan mezuniyet alanları, Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülen hizmetlerde ihtiyaç duyulan insan kaynağını karşılayacak şekilde revize edildi.

Bu doğrultuda, istihdam uzman yardımcılığı sınavlarına, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, işletme, iktisat, iletişim fakülteleri ile istatistik, matematik bölümlerinden mezun olanların yanı sıra mühendislik ve/veya mimarlık fakülteleri ile aktüerya bilimleri bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların başvurabilmesi sağlandı.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
