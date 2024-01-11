Irmakta nesli tükenme tehlikesindeki su samuru kameralara yansıdı

TOKAT - Tokat'ta eğitim gören lise öğrencisi Bünyamin Yılmaz ; Tokat'ın merkezinden geçen Yeşilırmak kenarında sudan çıkan bir canlı gördü. Canlıyı ornitorenk sanan Yılmaz; gerçeği ise daha sonra öğrendi.

Türkiye'de nesli tükenme tehlikesindeki yaban hayvanları listesinde yer alan su samuru, Tokat'ın içinden geçen Yeşilırmak kenarında görüntülendi. Kent merkezindeki Gaziosmanpaşa Lisesi 12. Sınıfta eğitim gören Bünyamin Yılmaz, akşam yürüyüş yapmak için ırmak kenarına geldi. Dinlenmek için durduğu sırada sudan bir canlının çıktığını gören Yılmaz, cep telefonunu çıkartarak kayda aldı. Çektiği görüntüdeki canlıyı merak eden Yılmaz, arkadaşlarıyla paylaşarak hayvanın ne olduğunu sordu. Bazı arkadaşları ornitorenk derken fok balığına benzetenler bile oldu. Yılmaz, internetten yaptıkları araştırma neticesinde su samuru olduğuna karar kıldı. Kayda alınan görüntülerde su samuru yüzeye çıkarak kıyı kenarında bulunan halı üzerinde hareket ettiği görüldü.

Yeşilırmak kenarında gezinirken bir canlının sudan çıktığını gördüğünü söyleyen 17 yaşındaki lise öğrencisi Bünyamin Yılmaz; "Saat 21.00 civarı buradan geçiyordum. Bu noktada oturmak istedim. Kafamı ırmak tarafına çevirdiğim anda bir canlı gördüm. Ben de başta ne olduğunu anlayamadım. Videosunu çektim. Bizim arkadaşlarla falan paylaştım. Bizim çoğu arkadaş ornitorenk dedi. Bazı arkadaşlarımdan fok balığı diyenler bile oldu. En sonunda su samurayı olduğu hakkında kesin karara vardık. İki dakika boyunca suyun dışındaydı. Daha uzun video da çekebilirdim ama o anın heyecanıyla kısa video çekebildim. Sudan çıkarken gördüm. Bir anda duvar kenarındaki yeşil halıya doğru çıktı" dedi.

Su samurları Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alıyor.