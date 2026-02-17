Haberler

İrlanda, Grok'un uygunsuz görüntüler ürettiği gerekçesiyle X hakkında soruşturma başlattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İrlanda Veri Koruma Komisyonu, Elon Musk'ın xAI şirketi tarafından geliştirilen Grok adlı yapay zeka sohbet robotunun uygunsuz içerikler üretmesi nedeniyle sosyal medya platformu X hakkında geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma, kişisel verilerin korunması ve zararlı içerik üretimi konularında olası ihlalleri inceliyor.

İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), ABD'li Elon Musk'ın xAI şirketi tarafından geliştirilen ve sosyal medya platformuna entegre edilmiş yapay zeka sohbet robotu Grok'un uygunsuz görüntüler ürettiği gerekçesiyle X hakkında soruşturma başlattı.

DPC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, X'e karşı, Avrupa Birliği (AB) Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ile İrlanda Veri Koruma Yasası'nın kişisel verileri koruma, teknik özellikler ve riskleri azaltma konularındaki bazı maddelerini ihlal suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Grok'un yapay zeka kullanarak çocuklar da dahil kullanıcıların rızası dışında cinsel ve özel görüntülerini üretme, zararlı içerik üretme, kişisel verileri kullanma gibi ihlaller yapıp yapmadığının soruşturulacağı kaydedilen açıklamada, X'in dün inceleme hakkında bilgilendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, X'in uygulamada hukuka uygunluk, tasarım yoluyla ya da varsayılan ayarlarla verileri koruma, gerekli veri koruma etki analizi yapma zorunluluğu gibi yasal yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin inceleneceği aktarıldı.

DPC Başkan Yardımcısı Graham Doyle, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Haftalar önce, X kullanıcılarının Grok'a komut girerek çocuklar da dahil gerçek insanların görüntülerini cinsel içerikli görüntüye çevirdiği haberlerinin medyada yer almaya başlamasıyla X'le temasa geçtik. X'in AB genelindeki baş denetleyici otoritesi konumundaki DPC, bu konularda şirketin AB Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne uygunluğunu inceleyecek geniş çaplı bir soruşturma başlattı."

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu

Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek

Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek
Kocasını aldatan kadının sorduğu soru büyük tepki çekti: Kanım dondu

Kocasını aldatan kadının sorduğu soru büyük tepki çekti: Kanım dondu
Büyük bir patlama var: İşte Müslümanların sayısının 28 milyonu geçtiği ülke

Büyük bir patlama var: İşte Müslümanların sayısının 28 milyonu geçtiği ülke
3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
'Ütü yanığı' baskılı gömleğin fiyatı dudak uçuklattı

Bu gömleğin fiyatına bakan gözlerine inanamadı
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize