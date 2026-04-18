İrlanda Avrupa İşleri ve Savunmadan Sorumlu Bakanı Byrne, Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi Açıklaması

İrlanda Avrupa İşleri ve Savunmadan Sorumlu Bakanı Thomas Byrne, genel anlamda bakıldığında iki ülke ilişkilerinin çok iyi olduğunu ve bunun sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Byrne, 5. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak üzere geldiği Antalya'da, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Byrne, ticaret alanında da ilişkilerin çok iyi olduğunu dile getirerek, bu alandaki ilişkilerin daha da gelişmeye açık olduğuna işaret etti.

İki ülke arasında Avrupa Birliği (AB) süreci kapsamında farklılıklar olduğuna dikkati çeken Byrne, "Dostane ilişkileri olan ülkeler olarak birbirimize karşı sorunları çekinmeden dile getirebilmemizin çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Hem İsrail hem de Filistin'in barış ve güvenlik içinde yaşayabilmesi için iki devletli çözüme inanıyoruz"

İrlanda'nın Shannon Havalimanı'na ilişkin tartışmalara dair Byrne, "Çatışmaya katılan hiçbir uçağın, Shannon Havalimanı'na inişine izin verilmiyor. ABD ve İrlanda arasında bir anlaşma bulunuyor ve ABD, bu anlaşmaya tam olarak uymaktadır." ifadesini kullandı.

Byrne, İsrail ve Filistin konusunda da politikalarının "çok açık" olduğunu vurgulayarak, "Hem İsrail hem de Filistin'in barış ve güvenlik içinde yaşayabilmesi için iki devletli çözüme inanıyoruz. İrlanda'nın neredeyse 50 yıldır izlediği politika budur. Batı dünyasında bu tür bir politikayı savunan ilk ülkelerden biriydik." diye konuştu.

"Üçlü kilit"

İrlanda'nın "üçlü kilit" sisteminden uzaklaşmasının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı beklemeden askeri müdahaleye katılabilmesine yol açıp açmayacağı sorusu üzerine Byrne, bunun kesinlikle doğru olmadığını ifade etti.

Byrne, İrlanda'nın tarafsız bir ülke olması nedeniyle barış misyonları dışında bir askeri faaliyete dahil olmasının mümkün olmadığının altını çizdi.

İrlanda Avrupa İşleri ve Savunmadan Sorumlu Bakanı Byrne, Birleşmiş Milletler'in hem uluslararası hukuk düzeninin hem de uluslararası barış ve güvenlik düzeninin önemli bir parçası olmaya devam ettiğini anlattı.

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın yalnızca "diyalog ve diplomasiyle" çözüleceği görüşünü paylaşan Byrne, bu sorunların savaş yoluyla asla çözülemeyeceğini ifade etti.

Byrne, "Yürütülen görüşmeleri, Pakistan ve Türkiye'nin bölgeye istikrar getirme çabalarındaki rolünü memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.