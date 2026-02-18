İrlanda hükümeti sosyal medya kullanımına ilişkin yaş kısıtlaması planını açıklamaya hazırlanıyor

İrlanda hükümetinin sosyal medya kullanımına yaş sınırlaması getirme planını açıklamaya hazırlandığı bildirildi.

İrlanda kamu yayıncısı RTE'nin haberine göre, bu adım kabinenin değerlendireceği yeni "Dijital ve Yapay Zeka Stratejisi"nin parçası olacak.

Çevrim içi güvenliğe önem verilecek plan kapsamında, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlayacak yasaların hazırlandığı teyit edilecek.

Bu konu, İrlanda'nın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığının öncelikleri arasında belirlendi ve hükümetin tercihi, Avrupa düzeyinde hareket etmek olsa da İrlanda her halükarda tek başına adım atacak.

Strateji kapsamında ilk adım olarak yaş doğrulama aracının pilot uygulaması başlatılacak ve gençlerin de dahil edileceği denemede sistemin pratikte nasıl işleyeceği değerlendirilecek.

Stratejide ayrıca, tehdit ve taciz amacıyla kullanılan bazı yapay zeka teknolojilerine karşı mevzuatın düzenli olarak gözden geçirilmesinin gerektiği vurgulanacak.

Hükümet, yapay zekanın artan gücü karşısında Avrupa Birliği Yapay Zeka Yasası'nın 5. maddesinde yer alan yasaklı uygulamalar listesinin güncelliğini korumasını sağlamak için Avrupa Komisyonu ile temas kuracak.

Avrupa, çocuklar için sosyal medya düzenlemelerine hız veriyor

AB ve üye ülkeler, internet ortamında kontrolsüz şekilde vakit geçirilmesi nedeniyle çocuk ve gençler için sosyal medya kısıtlaması getirmeye yönelik çalışmalarına hız verdi.

Bazı AB ülkelerinde çocukların sosyal medya platformlarına erişimini ebeveyn iznine bağlayan yasalar bulunurken çoğu ülke sosyal medyaya yaş kısıtlaması getirme çalışmalarını sürdürüyor.

AB Komisyonu, İspanya örneğindeki gibi üye ülkelerin ulusal düzeyde çocukların korunması için sosyal medyaya kısıtlama getirme girişimlerine olumlu yaklaşıyor.

Komisyon, yaş doğrulama konusunda üye ülkelerle işbirliği içinde Birlik genelinde "uyumlu yaklaşım" geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.