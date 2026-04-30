İrlanda: Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı İrlanda vatandaşları alıkonuldu

İrlanda, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından birkaç teknenin durdurulduğunu ve bazı İrlanda vatandaşlarının alıkonduğunu duyurdu.

İrlanda Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, İsrail ordusunun uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin AA muhabirinin sorularına yazılı yanıt verdi.

Sözcü, Dışişleri ve Ticaret Bakanlığının merkezindeki ve ilgili büyükelçiliklerdeki yetkililerin, Küresel Sumud Filosu ile ilgili durumu yakından takip ettiğini ve ilgili makamlarla irtibat halinde olduklarını aktardı.

Bakanlık Sözcüsü, "Birkaç teknenin durdurulduğu ve bazı İrlanda vatandaşlarının alıkonulduğu bilgisi elimizde bulunmaktadır. Bakanlık, bu durumdan etkilenen İrlanda vatandaşlarına konsolosluk yardımı sağlayacaktır." ifadelerine yer verdi.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre, teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamıyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiğini, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğunu bildirdi.