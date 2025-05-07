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İrlanda Başbakanı ve Yardımcısı'ndan İsrail'e Tepki: Gazze'ye Yardım Girişi Engellenemez

İrlanda Başbakanı ve Yardımcısı'ndan İsrail'e Tepki: Gazze'ye Yardım Girişi Engellenemez
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İrlanda Başbakanı Micheal Martin ve Başbakan Yardımcısı Simon Harris, Gazze'ye insani yardım girişini engelleyen İsrail'e güçlü bir tepki gösterdi. Martin, Gazze'deki gıda ve ilaç krizinin büyüdüğüne dikkat çekerek, savaş suçlarına vurgu yaptı. Harris ise çocukların açlık çektiğini belirterek, insani yardımların engellenmesine izin verilemeyeceğini ifade etti.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin ve İrlanda Başbakan Yardımcısı Simon Harris, Gazze'ye insani yardım girişini engelleyen İsrail'e tepki gösterdi.

Küresel İrlanda Zirvesinde konuşan Martin ve Harris, İsrail'in Gazze saldırıları ve Gazze'ye yardım girişlerini engellemesine yönelik açıklamalarda bulundu.

Martin, Gazze'de acil ateşkesin, kalan esirlerin salıverilmesinin ve bölgeye insani yardımın kesintisiz şekilde yapılmasının önemine vurgu yaparak, "50 günden uzun süredir gıda, ilaç ve temel ihtiyaçların Gazze'ye girmesine izin verilmiyor. İsrail, insani yardım girişine bloke uygulayarak, Gazze'yi açlık krizine yaklaştırıyor." dedi.

"Koşullar ne olursa olsun sivil nüfusa açlık ve acı yaşatmak ilke olarak ve yasal olarak yanlıştır." diyen Martin, "Bu davranış kesinlikle savaş suçu teşkil ediyor. Ayrıca Gazze'dekilerin yerinden edilmesi ve kalıcı işgali konuşmak da tamamen kabul edilemez. Bu sadece uluslararası hukuka aykırı olmakla kalmıyor. Tarih bize bu durumun hiçbir çözüm sunmadığını gösterdi." diye konuştu.

Martin, iki devletli çözümün kalıcı barış ve güvenliği sağlamada tek yol olduğunu belirterek, uluslararası toplumun bu konuda çabalarını artırmak için işbirliğini sürdüreceklerini anlattı.

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Harris ise şunları kaydetti:

"Gazze'ye insani yardım girişinin engellenmesi karşısında ne kadar iğrendiğimizi ve dehşete kapıldığımızı diplomatik olarak ifade edecek cümle bulmakta zorlanıyoruz. Çocuklar açlık çekiyor. En temel ağrı kesicilere ulaşılamıyor. Hastaneler vuruluyor ve Gazze'deki ölü ve yıkımın büyüklüğü hayal edilemez seviyede."

Gazze'de kıtlık yaşanması riskine değinen Harris, "Bunun yaşanmasına izin veremeyiz. İnsanlar tarihte geri gidip bu günlere baktığında, 'insanlar yeterince bir şey yapmadı.' diyecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
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