İrlanda Başbakanı Martin, AST Zirvesi'nde, Avrupa'nın dayanıklılığını ele aldıklarını bildirdi

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi'nde, Avrupa'nın başkalarına bağımlılığını azaltıp kıtanın dayanıklılığını artırmayı ele aldıklarını belirtti.

Martin, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la birlikte Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen AST Zirvesi'nin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Toplantıda, Paşinyan'ın Kafkasya'da barış hakkında konuşma yaptığını aktaran Martin, benzeri bir çatışma sürecinin yaklaşık 30 yıl önce İrlanda'da da yaşandığını dile getirdi.

Martin, bölge ülkelerinin barış için çaba sarf ettiğini belirterek, "Zirve, Avrupa'nın birliği, istikrarı ve geleceğine odaklandı. Avrupalı liderlerin ve Kanada Başbakanı Mark Carney'nin katılımı, AST'nin değerini gösteriyor." dedi.

Avrupa'nın caydırıcılığı, uluslararası güvenlik konuları ve ciddi endişe veren hibrit tehditlerin ele alındığını söyleyen Martin, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den ülkesinin ve halkının Rus saldırganlığı karşısında yaşadıklarını dinledik. Orta Doğu'daki krizi, bunların enerji tedarikine etkisini ve artan fiyatların iş dünyası ve ailelere yansımasını ele aldık." ifadelerini kullandı.

Martin, "En önemlisi de başkalarına bağımlılığımızı azaltıp küresel türbülanslara karşı kendi dayanıklılığımızı artırmayı ele aldık." dedi.

AST'nin fikir ve tecrübe paylaşım forumu olarak dikkati çektiğini vurgulayan Martin, bir sonraki AST toplantısının kasımda İrlanda'da yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya
