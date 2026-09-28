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İranlı yetkili, nükleer esneklik iddialarını yalanladı, ABD'yi suçladı

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İranlı yetkili, ülkesinin nükleer konuda esneklik gösterdiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Yetkili, Hürmüz Boğazı'nda sıkışan ABD'nin dikkat dağıtmak için nükleer meseleyi gündeme getirdiğini, İran'ın tutumunun değişmediğini, görüşme yapılmadığını söyledi.

TAHRAN (AA) – İran'ın, bazı basın yayın organlarında yer alan "nükleer konuda esneklik gösterdiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İran basınına yansıyan haberlere göre, ismi açıklanmayan İranlı bir yetkili, ülkesinin nükleer meselede esneklik göstermeyeceğini söyledi.

Söz konusu yetkili, "Hürmüz Boğazı meselesinde köşeye sıkışan ABD'nin" dikkatleri farklı yöne çekmek için nükleer meseleleri gündeme taşıdığını ve İran'ın nükleer konuda esneklik gösterdiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Yetkili son olarak, ülkesinin nükleer meseledeki tutumunun değişmediğini ve bu konuda herhangi bir görüşme yapılmadığını vurguladı.???????

Kaynak: AA
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