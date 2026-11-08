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İranlı yetkili, Keşm Adası'ndaki iki patlama sesini Hürmüz Boğazı'na bağladı

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Yarı resmi Tesnim'in adı açıklanmayan İranlı bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Keşm Adası'nda duyulan iki patlama sesi Hürmüz Boğazı ile ilgili. Yetkili, adaya şu ana kadar herhangi bir saldırı düzenlenmediğini söyledi.

TAHRAN (AA) – İran'ın güneyindeki Keşm Adası'nda duyulan iki patlama sesinin Hürmüz Boğazı ile ilgili olduğu ve adaya herhangi bir saldırı düzenlenmediği bildirildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının, adı açıklanmayan İranlı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Keşm Adası'nda duyulan iki patlama sesinin Hürmüz Boğazı ile ilgili olduğu belirtildi.

Haberde, söz konusu yetkilinin Keşm Adası'na şu ana kadar herhangi bir saldırı düzenlenmediğini söylediği aktarıldı.???????

Kaynak: AA
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