Haberler

Midesinden 76 parça halinde 571 gram metamfetamin çıkarıldı

Midesinden 76 parça halinde 571 gram metamfetamin çıkarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta durdurulan bir yolcu otobüsünde gözaltına alınan İran uyruklu şüphelinin midesinden 76 parça halinde 571 gram metamfetamin çıkarıldı. Şüpheli, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

KARS'ta durdurulan yolcu otobüsünde gözaltına alınan İran uyruklu şüphelinin midesinden 76 parça halinde 571 gram metamfetamin çıkarıldı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan kuryelere yönelik yapılan operasyon düzenledi. Kars'ta durdurulan yolcu otobüsünde şüpheli hareketleri üzerine İran uyruklu bir kişi hastaneye muayeneye götürüldü.

Röntgen çekimi sonrası şüphelinin midesindeki 76 parçadan oluşan 571,91 gram metamfetamin çıkarıldı. İran uyruklu şüpheli, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu

Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı

425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı
Ahu Tuğba'nın kızı annesinin bıraktıklarını böyle özetledi: Okkalı bir miras bıraktı

Ahu Tuğba'nın bıraktıklarını tek tek saydı: Okkalı bir miras bıraktı
Ünlü oyuncu Buçe Buse Kahraman evleniyor

Ünlü oyuncu "Evet" dedi
Fransa'da hazirandaki sıcak hava dalgasında bir haftada 2 bini aşkın ölüm kaydedildi

Fransa'da aşırı sıcak alarmı: Bir haftada 2 bin fazladan ölüm
İletişim Başkanlığı'ndan ASELSAN'ın ABD'li şirkete satılacağı iddiasına yalanlama

Türkiye'yi sarsan iddia! Merakla beklenen açıklama geldi
Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto

Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na büyük şok
Küçük çocuk balkon filesinde dakikalarca asılı kaldı! İtfaiye erinden duygulandıran sözler

Dakikalarca böyle asılı kaldı! "Ben ölürüm onu kurtarırım"