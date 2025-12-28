Haberler

İranlı hacker grubu, Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü'nün telefonunu "hacklediğini" duyurdu

İranlı Hanzala adlı hacker grubunun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman'ın cep telefonuna ulaşarak gizli bilgilere eriştiği iddia edildi. Hacker grubu, Braverman'ın telefon rehberinin ele geçirildiğini ve Netanyahu'nun güvenlik ekibine ait bilgilere ulaştıklarını duyurdu.

İranlı "Hanzala (Handala)" adlı hacker grubu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman'ın cep telefonunun içeriğine ulaşarak bazı gizli bilgileri ele geçirdiğini öne sürdü.

Söz konusu iddia, "Hanzala"nın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından duyuruldu.

Paylaşımda, "Bibi Gate" olarak isimlendirilen siber saldırıyla Braverman'ın telefon rehberinin 110 sayfasının ele geçirildiği ifade edildi.

Netanyahu'nun güvenlik ekibindeki kişilerin bilgilerine de ulaşıldığı öne sürülen paylaşımda, "Her şey elimizde. Şifreli sohbetler, gizli anlaşmalar, utanç verici ahlaki ve mali kaçamaklar, güç istismarı, şantaj, rüşvetler. Yıllarca, Hanzala'nın aranızda olmadığını düşünerek kendi küçük dansınızı yaptınız. Ama biz her seferinde odadaydık." ifadeleri kullanıldı.

Netanyahu'nun perde arkasındaki sırlarının bekçisi olarak bilinen Özel Kalem Müdürü Braverman'ın, kabineye ait mesajların ve gizli dosyaların merkezinde yer aldığı biliniyor.

İran bağlantılı hacker grubu Hanzala, geçtiğimiz günlerde eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in telefonunu hacklediğini duyurmuştu.

Bennett, telefonunun hacklendiği iddiasını reddederken, siber korsanların Telegram hesabına sızdığını doğrulamıştı.

Eski Başbakan Bennett'in, İsrail'de gelecek yıl yapılması planlanan seçimlerde mevcut Başbakan Netanyahu'nun en güçlü rakiplerinden biri olacağı belirtiliyor.

