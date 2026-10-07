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İranlı danışman Hürmüz Boğazı'nda yasa dışı güzergahların kapatılacağını söyledi

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İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Danışmanı Muhammed Rıza Nakdi, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu ve İran Silahlı Kuvvetlerinin boğazı tamamen kontrol altına aldığını söyledi. Nakdi, yasa dışı dediği güzergahların en kısa zamanda kapatılacağını belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Danışmanı Muhammed Rıza Nakdi, Hürmüz Boğazı'nda kontrolü "tamamen" ele aldıklarını savunarak, "yasa dışı" olarak tanımladığı güzergahların ise en kısa zamanda kapatılacağını söyledi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Nakdi, Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin açıklama yaptı.

Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu belirten Nakdi, İran Silahlı Kuvvetlerinin boğazı tamamen kontrol altına aldığını ve bu durumun İran'ın "meşru talepleri" karşılanana kadar devam edeceğini ifade etti.

Bazı kişilerin küçük gemiler kullanarak petrol kaçakçılığı yaptığını iddia eden Nakdi, bu "az miktardaki" kaçak petrolün tankerlere aktarıldığını söyledi.

Nakdi, Hürmüz Boğazı'ndan yapılan alternatif geçişlere değinerek, "İhlalcilerin, Hürmüz Boğazı'nda kayalıkları patlatarak ve yıkımla oluşturdukları az sayıdaki güzergahlar en kısa zamanda kapatılacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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