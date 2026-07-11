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İran'da muhafazakar kanadın önde gelenlerinden Celili: "Müzakere ülkenin gücünü zayıflatıyorsa zararlıdır"

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İranlı muhafazakar siyasetçi Said Celili, ABD ile müzakerelerin zayıflık olarak algılanmaması gerektiğini vurgulayarak, müzakereyi bir araç olarak nitelendirdi ve gücü zayıflatması halinde zararlı olacağını söyledi.

İran'da muhafazakar kanadın önde gelen isimlerinden ve Batı ile yürütülen nükleer müzakerelerde sert tutumuyla bilinen Said Celili, ABD ile müzakerelerin "zayıflık" olarak algılanabilecek bir zemine oturtulmasına karşı uyarıda bulundu.

Devletin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi ve muhafazakar kanadın önde gelen isimlerinden Celili, X sosyal medya platformunda paylaştığı mesajında, ABD ile müzakere sürecine işaret etti.

Batı ile müzakereler konusunda genellikle sert tutum izleyen Celili, "Müzakere bir araçtır, bir hedef değil. Bir dönemde etkili olabilir, bir diğerinde olmayabilir. Araçlara özne verilmemeli ve önemli olan onun türü, nasıl ve ne zaman kullanıldığıdır. Eğer gücü sabitleyip takviye ederse değerlidir. Eğer ülkenin gücünü zayıflatırsa, zararlıdır." ifadelerini kullandı.

Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci olarak görev yapan Celili, uzun yıllardır güç odaklı ve realist dış politika yaklaşımını savunuyor. İran'da temsil ettiği kanadı "gölge hükümet" olarak da adlandıran Celili'nin açıklamaları, ülke yönetiminin şahin kanadındaki görüşleri yansıtması açısından da önemli bulunuyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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