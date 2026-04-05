İran'dan Trump'ın Hürmüz Boğazı tehdidine yanıt

İran'dan Trump'ın Hürmüz Boğazı tehdidine yanıt
İran, ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmaması halinde cehennemi yaşatacakları şeklindeki tehdidine jet yanıt verdi. İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Babu'l Mendeb Boğazı'nın da kapatılabileceği tehdidinde bulunarak, "Beyaz Saray aptalca hatalarını tekrarlamayı planlıyorsa, enerji akışının ve küresel ticaretin tek bir hareketle bitebileceğini, sekteye uğratılabileceğini yakında anlayacaktır." dedi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmaması halinde ülkeye cehennemi yaşatacaklarını söyledi.
  • İran, ABD'nin enerji altyapısına saldırı tehditlerini hayata geçirmesi durumunda Hürmüz Boğazı'nın yanında Babu'l Mendeb Boğazı'nı da kapatabileceğini belirtti.
  • Donald Trump, İran'la hızlı bir anlaşma yapılmazsa petrolü ele geçirmeyi ve ülke genelinde köprüler ile enerji santrallerini yıkmayı düşündüğünü ifade etti.

İran'dan Trump'ın Hürmüz Boğazı tehdidine yanıt geldi. Açıklamada, "Babu'l Mendeb Boğazı'nı da kapatırız." denildi.

İRAN'DAN TRUMP'A JET HIZINDA YANIT

ABD ve İran arasında anlaşma umudunun olduğu günlerde gerilim bir kez daha arttı. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmaması halinde İran'a cehennemi yaşatacaklarını söyledi. Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt geldi. 

"BABU'L MENDEB BOĞAZI'NI DA KAPATIRIZ"

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin enerji altyapısına saldırı tehditlerini hayata geçirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yanında Babu'l Mendeb Boğazı'nın da kapatılabileceği uyarısında bulundu. İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın tehditlerini değerlendirdi.Velayeti, mesajında şu ifadelere yer verdi:"Direniş Cephesi'nin komuta merkezi, Babu'l Mendeb'i Hürmüz Boğazı gibi görüyor. Beyaz Saray aptalca hatalarını tekrarlamayı planlıyorsa, enerji akışının ve küresel ticaretin tek bir hareketle sekteye uğratılabileceğini yakında anlayacaktır."

TRUMP: ANLAŞMAZLARSA PETROLÜ ELE GEÇİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUM

Öte yandan Trump şunları söyledi: "İran hızlı bir anlaşma yapmazsa, her şeyi havaya uçurmayı ve petrolü ele geçirmeyi düşünüyorum. Ülke genelinde köprülerin ve enerji santrallerinin yıkıldığını göreceksiniz.

"YARIN BİR ANLAŞMAYA VARABİLİRİM"

Sanırım yarın bir anlaşmaya varabilirim. Bence yarın için iyi bir şans var, şu anda müzakere ediyorlar."

Turan Yiğittekin
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor

ABD basınında gündem yaratan manşet! Türkiye detayı dikkat çekti
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim

245 bin kişiye ağır darbe! Emeklilikleri gitti, maaş geri alınacak
500

Bükücü:

Helal olsun sana İran

Erkan Search & Rescue:

turp tam bir oe

Regal:

Tarım Teknoloji:

Bu işten en zararlı kim çıkacak tabiki biz, bahar geldi Ege Akdeniz bölgesinde araziler ekilecek çiftçi kara kara düşünüyor mazot gübre uçtu bunun sonuncu ne olacak ? Ben size söyleyeyim hiper enflasyon 200? olan biber 500? olur benden söylemesi, ben mısır ekimi yapacağım kara kara düşünüyorum, Mısır pahalı olunca ne olacak Mısır silajı ile beslenen hayvan et süt fiyatı uçar, bi an önce anlaşma olması en hayırlısı

Bozkurt:

Korkma hiç bir şey olmaz az has dur bir iranlı çocuk çağır yanına o sana cesaret verir

ALİ BEY:

Avustralyada bile bir mevzuu olsa maalesef etkileniriz biz bizim doğamızda bu var.

Ayşegül Öztabak:

Sen Ne korkuyorsun egesi akdeniz'i bilmem nesi Mira sınırımızı tankerlerle gelir yine gelir petrol kimden yanasın anlayamadım

İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti

İran, piyasaları mahveden kararından dönmek için tek bir şart sundu
Hizbullah'ın 'İngiliz savaş gemisini hedef aldığı' iddiası

Avrupa ülkesinin savaş gemisine saldırı! Bu kez İran'dan değil

Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin

Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı! 1967'den bu yana ilk kez görüldü
Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor

Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor
Çanakkale'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Eşini katletmeden önce yaptığı tüyler ürpertti
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı

Kimse ikna edemedi, kurtuluşu mucize oldu
İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti

İran, piyasaları mahveden kararından dönmek için tek bir şart sundu
Hizbullah'ın 'İngiliz savaş gemisini hedef aldığı' iddiası

Avrupa ülkesinin savaş gemisine saldırı! Bu kez İran'dan değil

Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin

Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı! 1967'den bu yana ilk kez görüldü